Партия "За будущее" присоединилась к разработанной НСЖУ Декларации в защиту свободы слова

Национальный союз журналистов предлагает подписать соответствующую декларацию всем политическим силам - участникам местных выборов 2020 года.

Партия «За будущее» присоединилась к разработанной Национальным союзом журналистов Украины Декларации в защиту свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в ходе публичной дискуссии по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Представляя инициативу НСЖУ - Декларацию в защиту свободы слова, его председатель Сергей Томиленко заявил: «И на последние президентские выборы, и на парламентские выборы мы выходили с призывом к украинским политикам, к лидерам политических сил - принимать публичные обязательства по защите свободы слова» .

Так, по его словам, союз начинает информационную кампанию в защиту свободы слова и прав журналистов, приуроченную к местным выборам 2020 года. Соответствующую декларацию НСЖУ разработал в партнерстве с украинскими журналистами и экспертами Международной и Европейской федерации журналистов.

Декларацию предлагают подписать кандидатам.

«Она (кампания - УНИАН) открыта для всех политических сил, кто сознательно готов подписать Декларацию в защиту свободы слова и поддержать украинских журналистов», - сказал Томиленко.

Говоря о вопросах защиты свободы слова, он, в частности, выразил мнение, что «усилия со стороны власти на сегодняшний день недостаточны для действенной защиты свободы слова и прав журналистов».

«В частности, мы говорим, что актуальной проблемой была и остается системная безнаказанность за нападения на журналистов. В Украине продолжаются десятками физические атаки на журналистов за их публикации, за их выступления», - отметил председатель НСЖУ.

Также, говоря о законопроекте о медиа, он высказал мнение, что депутаты не должны концентрироваться на усилении государственного регулирования украинских СМИ, а должны сконцентрироваться на том, как поддержать медиа, в частности, экономически.

Разработанная декларация состоит из 7 принципов. Она предусматривает, что кандидаты или политическая сила, которая выдвигает кандидатов, декларируют, что в случае избранные депутатами местных советов и сельскими, поселковыми, городскими головами будут соблюдать ряд принципов. В частности, обеспечивать прозрачность деятельности местной власти и ее открытость к критике, уважать свободу слова и самовыражения. Также они не должны совершать никаких действий, которые незаконно ограничивают эти свободы, и публично осуждать подобные попытки.

Они не должны препятствовать журналистской работе, оказывать давление на журналистов и СМИ. Отмечается, что преследование журналистов за их материалы недопустимо.

Подписанты кроме того должны с уважением относиться к работе журналистов, не делить их на «своих» и «плохих», не цеплять ярлыки и не поощрять рознь.

Также подписанты должны поддерживать усилия по расследованию преступлений против журналистов и борьбе с безнаказанностью.

Текст декларации НСЖУ направит в предвыборные штабы всех политических сил - участниц местных выборов 2020 года.

Присутствовавший на мероприятии председатель партии «За будущее», народный депутат от группы «Партия «За будущее» Игорь Палица подписал этот документ.

«Общество имеет будущее, только если оно будет честное, открытое и правдивое. И здесь большую роль играют именно журналисты. Поэтому от вас многое зависит, от политиков многое зависит. А когда этот симбиоз будет контролируемый, он будет развиваться и не мешать развиваться экономике и обществу», - подчеркнул политик.

В свою очередь, Томиленко подытожил: «Есть у нас факт, есть первая декларация политической силы. Мы уверены, что большинство политических сил поддержит эту декларацию, потому что она - на пользу обществу и профессии».

Также после мероприятия в комментарии журналистам Палица отметил, что он сегодня поставил подпись не только за себя, но и за всю партию.

«Я гарантирую, что партия «За будущее» и члены партии «За будущее» должны будут соблюдать ту декларацию, которую мы подписали. Команда формируется, команда будет разная. Гарантировать, что всем членам нашей команды это понравится, - быть с медиа всегда корректными и открытыми - я не могу. Но я буду со своей стороны делать все, чтобы они отвечали вместе со мной за те обязательства, которые я взял, подписав эту декларацию», - подытожил лидер партии.

По его словам, для медиа это означает, что они открыты и им «нечего скрывать».

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