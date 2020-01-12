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В Житомире в рамках международной акции около 100 человек спели колядку (фоторепортаж)

19:13, 12 января 2020
Общество
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Групповое исполнение колядки «Новая радость стала» в Житомире / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, акцию провели на площади Королева.

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В рамках акции житомиряне, житомирская группа «Джерельце» и другие коллективы города спели колядку «Нова радість стала». Некоторые исполнили колядку на языке жестов.

Организаторы сообщили, что подобная акция проходит сегодня не только во всех областях Украины, но и в разных уголках Европы.

В прошлом году такая акция состоялась в около 50 населенных пунктах 18 областей Украины. К акции присоединились 5 стран: Великобритания, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия.

Как сообщал УНИАН, в Житомире на Рождество провели театрализованное шествие.

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