В Житомире в рамках международной акции около 100 человек спели колядку (фоторепортаж)

Колядка также была исполнена на языке жестов.

Сегодня в центре Житомира в рамках международной акции «Вертеп-фест-2020» около 100 человек вместе спели колядку «Нова радість стала».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию провели на площади Королева.

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В рамках акции житомиряне, житомирская группа «Джерельце» и другие коллективы города спели колядку «Нова радість стала». Некоторые исполнили колядку на языке жестов.

Организаторы сообщили, что подобная акция проходит сегодня не только во всех областях Украины, но и в разных уголках Европы.

В прошлом году такая акция состоялась в около 50 населенных пунктах 18 областей Украины. К акции присоединились 5 стран: Великобритания, Австрия, Нидерланды, Польша и Германия.

Как сообщал УНИАН, в Житомире на Рождество провели театрализованное шествие.