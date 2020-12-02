Подросток, которого зовут Владимир, лечится с ожогами ног, рук, гениталий, ягодиц.

12-летний мальчик, которого в Бердянске Запорожской области подожгли сверстники ради развлечения и "крутого" видео, получил 30% ожогов тела, в том числе гениталий.

Читайте такжеВ Днепропетровской области 11-летний мальчик поджег себя ради популярности в интернетеОб этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер Злата Некрасова. Она также расспросила ребенка об инциденте и сняла рассказ на камеру.

Женщина рассказала, что подросток, которого зовут Владимир, лечится с ожогами ног, рук, гениталий, ягодиц. 1 декабря несовершеннолетнего перевели из Бердянска в больницу в Запорожье.

Известно, что компания облила своего товарища жидкостью, содержащей более 60% спирта, и подожгла спичками.

По словам самого мальчика, его приятели предложили ему либо согласиться на поджог, или получить 100 сильных ударов по голове. Подросток согласился на первый вариант.

"Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу..." – рассказал мальчик на камеру.

"Мама одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости. За два дня на лечение Вовы уже было потрачено 7000 грн и средств у семьи больше нет", – рассказала волонтер.

Поджог мальчика в Бердянске: детали

Происшествие случилось в ночь на 29 ноября в Бердянске в доме на улице Европейской. Сотрудники полиции выяснили, что мальчик добровольно согласился на то, чтобы его подожгли. Весь процесс компания снимала на телефон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН