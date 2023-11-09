Все они попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки и Бахмута.

Тюремные сроки от 12 до 15 лет получили шесть предателей, вступивших в оккупационные войска. Это бывшие заключенные и боевики из штурмовых подразделений под названием "Шторм Z", сообщает СБУ.

Отмечается, что они попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки и Бахмута. Впоследствии суд признал злоумышленников виновными в государственной измене, коллаборационизме и добровольном участии в незаконных вооруженных формированиях. Двум из задержанных суд назначил 12 лет тюрьмы, а четырем – 15 лет заключения.

Следователи установили, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину злоумышленники присоединились к подразделениям Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

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В частности, один из осужденных - житель Макеевки, который поступил в 113-й стрелковый полк мобилизационного резерва страны-агрессора. В его обязанности входило обустройство блокпостов и других фортификационных сооружений в Новой Каховке Херсонской области Впоследствии его назначили на должность командира отделения и перебросили на Восточный фронт для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ.

Еще двоих боевиков зачислили на должности стрелков в батальон "Шторм Z". В составе этого подразделения они участвовали в боях на Запорожском направлении, а затем в Донецкой области.

Четвертый злоумышленник написал "заявление на помилование" из оккупационной "Торецкой исправительной колонии ДНР" и сразу вступил во вражеское подразделение "Восток".

Другой боевик "мобилизовался" в ряды оккупантов, где получил должность помощника гранатометчика. После прохождения "курса" подготовки его отправили на боевые позиции в район поселка Пески под Авдеевкой.

Последний из задержанных предателей подписал контракт с Минобороны РФ и вступил в ряды 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, которая привлечена к штурму позиций украинских войск в Покровском районе Донетчины.

Предатели в Украине

Недавно подозрения получили еще 26 российских захватчиков из "МВД РФ" на Херсонщине. Речь идет о 25 коллаборантах и одном россиянине, которые после начала полномасштабного вторжения России добровольно присоединились к созданному агрессором карательному органу.

Все они исполняли указания Кремля по подавлению движения сопротивления и распространение кремлевского режима в регионе. Они похищали местных и пытали их, в частности с применением электрического тока. Также зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками.

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