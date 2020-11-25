Уже несколько месяцев Украина живет в условиях противоэпидемических ограничений, в настоящее время – карантина выходного дня.

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. На Донбассе снайпер террористов убил украинского военного.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки подтверждены 13882 новых случая заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 661858 украинцев, из которых 307778 - выздоровели, 11492 - умерли.

Изменения в ПДД

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксированы четыре вражеских обстрела. В пригороде Авдеевки снайпер террористов убил украинского воина 31-летнего Вячеслава Минкина.

Главные новости Украины: что важно знать 25 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская