В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. На Донбассе снайпер террористов убил украинского военного.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки подтверждены 13882 новых случая заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 661858 украинцев, из которых 307778 - выздоровели, 11492 - умерли.
Изменения в ПДД
В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксированы четыре вражеских обстрела. В пригороде Авдеевки снайпер террористов убил украинского воина 31-летнего Вячеслава Минкина.
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