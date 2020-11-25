Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации в стране в связи с фактической отменой антикоррупционной реформы Конституционным судом Украины.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский направил соответствующее письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
В нем глава государства констатирует, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.
«Украинская власть решительно настроена на её решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией», - подчеркнул Зеленский.
В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение по поводу принятия решения судьями Конституционного суда при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения им процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.
Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.
«Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества», - подчеркнул Зеленский в письме.
Конституционный кризис в Украине: что происходит
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».
- Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.
- Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.
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