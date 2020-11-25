Президент призывает Комиссию предоставить заключение по процедуре ускоренного рассмотрения.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой осуществить оценку конституционной ситуации в стране в связи с фактической отменой антикоррупционной реформы Конституционным судом Украины.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский направил соответствующее письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

В нем глава государства констатирует, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

«Украинская власть решительно настроена на её решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией», - подчеркнул Зеленский.

В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение по поводу принятия решения судьями Конституционного суда при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения им процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

«Мы высоко ценим экспертную помощь Венецианской комиссии и рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества», - подчеркнул Зеленский в письме.

Конституционный кризис в Украине: что происходит

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

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Автор: Тамара Отовская