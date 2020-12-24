В Украине уже несколько месяцев продолжается карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса.

Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине пересекло отметку в 1 миллион. Президент подписал закон о возвращении ответственности за ложь в декларациях.

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели более 1 миллиона человек, из которых 11490 больных выявлены за минувшие сутки.

При этом по состоянию на 24 декабря всего выздоровели от коронавируса 631435 украинцев, умерли - 17395 человек.

По данным карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, Украина вошла в 20 стран мира с наивысшей смертностью от коронавируса.

Возвращение наказания за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий ответственность за недостоверную информацию в декларациях государственных служащих.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил российские наемники за сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 24 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская