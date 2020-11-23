Количество случаев инфицирования коронавирусом за сутки выросло на почти 11 тысяч. Оккупанты в течение суток несколько раз срывали тишину на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки зафиксировали 10945 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 635689 человек из них 291060 выздоровели, 11075 - умерли.
Второй тур местных выборов
22 ноября в Украине состоялся второй тур выборов мэра в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах. Известны результаты экзит-полов после голосования.
Перемирие на Донбассе
В зоне Операции Объединенных сил боевики за сутки совершили шесть обстрелов, чем нарушили установленное летом перемирие на Донбассе.
Главные новости Украины: что важно знать 23 ноября 2020
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