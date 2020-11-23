В Украине с недавних пор действует карантин выходного дня, введенный из-за коронавируса.

Количество случаев инфицирования коронавирусом за сутки выросло на почти 11 тысяч. Оккупанты в течение суток несколько раз срывали тишину на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировали 10945 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране COVID-19 заболели 635689 человек из них 291060 выздоровели, 11075 - умерли.

Второй тур местных выборов

22 ноября в Украине состоялся второй тур выборов мэра в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах. Известны результаты экзит-полов после голосования.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил боевики за сутки совершили шесть обстрелов, чем нарушили установленное летом перемирие на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 23 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская