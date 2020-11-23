Активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных.

На местных выборах условный 5% барьер преодолели пять политических партий: «Слуга народа» (14,5%), «Европейская солидарность» (13,7%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,5%), «За будущее» (8,6%) и «Батькивщина» (8,5%).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Социологической группы «Рейтинг».

Читайте такжеВыборы мэров Львова, Днепра и других городов: результаты экзит-полов после второго тура 22 ноября

«Анализ результатов местных выборов продемонстрировал, что активность избирателей в западных регионах была выше, чем в юго-восточных. Например, если в Тернопольской и Львовской областях активность избирателей 25 октября составила около 44%, то в юго-восточных пришли на выборы лишь около трети. В результате удельный вес западных областей в общем массиве избирателей вырос с 27 до 31%", - говорится в сообщении.

Указывается, что, в соответствии с агрегированным рейтингом партий на местных выборах, условный пятипроцентный избирательный барьер преодолели «Слуга народа» (14,5%), «Европейская солидарность» (13,7%), «Оппозиционная платформа - За жизнь» (12,5%), «За будущее» (8,6%) и «Батькивщина» (8,5%). Проценты рассчитаны от общего количества голосов избирателей, поддержавших партии.

«Наш край» в общей сложности поддержали 3,9% избирателей, ВО «Свобода» - 3,3%, Радикальная партия Ляшко - 2,4%, партию «Сила и честь» - 2,4%, «УДАР Виталия Кличко» - 2 0%, партию «Пропозиция» - 2,2%, «Голос» - 1,7%, партию Шария - 1,4%, партию «Победа Пальчевский» - 0,8%.

Суммарный рейтинг других (преимущественно местных) партий составляет около 22%.

Совокупная поддержка пяти парламентских партий на этих выборах составила 51% (на выборах в Верховную Раду в 2019 году они получили 78%). При этом в областях, где были представлены мощные местные партии, парламентские партии получили гораздо большую поддержку на местных выборах.

Сравнительный анализ результатов опросов группы «Рейтинг» по результатам выборов показал достаточно высокую точность прогнозов (среднее отклонение по результатам партий составляет 0,7%), а незначительные отклонения объясняются: смещением реальной явки в сторону западных областей и относительно низким удельным весом молодежи в структуре тех, кто реально голосовал на выборах 25 октября.

Также отмечается, что партия «Слуга народа» заняла лидирующие позиции (1-3 места) в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

«Оппозиционная платформа - За жизнь» получила высокие результаты на юге и востоке, а также в Сумской области.

«Европейская солидарность» заняла более высокие строчки рейтинга в регионах Галичины, Житомирской, Киевской, Ривненской, Черновицкой областях и Киеве.

Партия «За будущее» зафиксировала лидерские позиции на Волыни, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Полтавской областях.

«Батькивщина» получила высокие результаты в Кировоградской, Ивано-Франковской, на Закарпатье, Полтавской и Черновицкой областях.

Партия «Наш край» заняла высокие позиции в Луганской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областях, ВО «Свобода» - в Ивано-Франковской и Тернопольской, Радикальная партия Ляшко - Черниговской, «УДАР» - в Киеве, «Пропозиция» - в Днепропетровской.

Местные партии стали победителями в Винницкой («Украинская стратегия Гройсмана»), Закарпатской («Родное Закарпатье»), Полтавской («Довира»), Харьковской («Блок Кернеса - Успешный Харьков»), Хмельницкой («Команда Симчишина»), Черкасской (ВО «Черкасчане») и Черниговской («Родной дом») областях. Также местные партии на лидерских позициях в Херсонской («Нам здесь жить!»), Хмельницкой («За конкретные дела») и Черновицкой («Единая Альтернатива») областях.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы.

Мониторинг проведен на основе данных территориальных избирательных комиссий и мониторинговых опросов Социологической группы «Рейтинг» (сентябрь-октябрь 2020 года).

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.

Накануне, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах – в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров