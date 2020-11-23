В частности, речь идет об обеспечении готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки коронавирусной болезни, предоставления медицинской помощи пациентам.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законы, направленные на обеспечение дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансирование угольной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Речь идет о законе «О внесении изменений в раздел XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины» (относительно особенностей администрирования налогов в целях финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год») (регистрационный номер 4120) и закона о внесении изменений в госбюджет (относительно реализации положений статьи 11 закона «О рынке природного газа») (регистрационный номер 4119).

«Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, предоставление медицинской помощи пациентам, а именно: для закупки средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных (определение болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, методом ПЦР) и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения и прочее», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам.

«Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общей сложности, угольная отрасль получит 1,4 млрд грн», - добавили в Верховной Раде.

Второе чтение госбюджета

17 ноября Рада приняла во втором чтении законопроект №4119 «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (относительно реализации положений статьи 11 закона «О рынке природного газа»), которая предусматривает механизм урегулирования налогового долга компании «Укрнафта», и законопроект №4120 «О внесении изменений в раздел XX «Переходные положения» Налогового кодекса (относительно особенностей администрирования налогов с целью финансирования расходов, определенных пунктами 31-34 статьи 14 закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год»).

Дополнительное финансирование

В конце апреля Совет директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине дополнительного финансирования объемом 135 млн долл. на модернизацию больниц и меры по противодействию распространению коронавируса.

Подсчеты Еврокомиссии

21 ноября 2020 года Еврокомиссия попросила страны G20 поддержать работу по мобилизации необходимых фондов для сбора средств на преодоления последствий пандемии.

Согласно заявлению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для преодоления последствий пандемии коронавируса и для окончательной остановки распространения COVID-19 в мире международному сообществу надо потратить как минимум $38 миллиардов.

Судьба коронавирусного фонда

3 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которому был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

17 ноября 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина за семь месяцев потратила на борьбу с распространением коронавирусной инфекции более 20 млрд грн только по линии сферы здравоохранения.

18 ноября 2020 года советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил о том, что из коронавирусного фонда 40 миллиардов гривень были потрачены не на борьбу с COVID.

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Автор: Татьяна Поляковская