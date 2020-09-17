В Украине уже который месяц длится карантин, введенный с целью предотвращения распространения коронавируса.

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. Участники ТКГ по Донбассу провели очередное заседание.

Суточный коронавирусный антирекорд

В Украине за сутки коронавирус обнаружен у более 3 500 человек, что является новым суточным антирекордом.

Всего в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913, а 3 400 - умерли.

Очередное заседание ТКГ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук во время очередных переговоров ТКГ заставил представителя России Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.

В целом заседание ТКГ длилось около семи часов.

Ситуация на Донбассе

За сутки в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Главные новости Украины: что важно знать 17 сентября 2020

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Автор: Алина Вишневская