В Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19. Участники ТКГ по Донбассу провели очередное заседание.
Суточный коронавирусный антирекорд
В Украине за сутки коронавирус обнаружен у более 3 500 человек, что является новым суточным антирекордом.
Всего в Украине COVID-19 заболели 166 244 человек, из которых побороли недуг уже 79 913, а 3 400 - умерли.
Очередное заседание ТКГ по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук во время очередных переговоров ТКГ заставил представителя России Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе.
В целом заседание ТКГ длилось около семи часов.
Ситуация на Донбассе
За сутки в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.
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