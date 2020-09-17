Перепалка произошла во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как заставил представителя России Бориса Грызлова извиниться за слова о Донбассе во время встречи ТКГ.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинским делегациям, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, принадлежащая ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать. Я попросил Грызлова извиниться за такую неточность, потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами, кстати, и президентом Российской Федерации", — сказал Кравчук.

По словам Кравчука, представителю РФ пришлось исправить свое заявление. Он отметил, что Грызлов вынужден был сказать, что он имел в виду, что это неконтролируемая Украиной территория.

Читайте такжеНа Минских переговорах работа политической подгруппы и обмен пленными заблокированы - Гармаш

"Этот вопрос был снят, в конце концов. Мы не можем не реагировать на любой острый вопрос, но реакция должна быть документально подтверждена и объективна", - добавил представитель Украины в ТКГ.

16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. О чем договорились:

Обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Украинская сторона настояла, что украинцы «должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий».

Всю ответственность на местные выборы на Донбассе украинская сторона в ТКГ переложила на парламент.

Кравчук отметил, что украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности, а также уважает работу ОБСЕ и СММ в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко