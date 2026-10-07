Россия в этом году потратит рекордную сумму на войну, – Bloomberg

Ожидается, что к концу года расходы на оборону достигнут почти 199 миллиардов долларов.

Военные расходы Российской Федерации в этом году, вероятно, достигнут рекордного уровня. Этому предшествовало увеличение предусмотренных бюджетом расходов почти на 60 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Владимир Путин принял решение об увеличении расходов в конце прошлого года. Это произошло после того, как он пришел к выводу, что переговоры с США на Аляске не приведут к приемлемому соглашению о прекращении боевых действий.

Ожидается, что к концу 2026 года расходы на оборону достигнут почти 17 триллионов рублей (199 миллиардов долларов). Это примерно на 40% больше, чем предусматривал первоначальный план, объявленный правительством РФ в конце 2025 года. Нынешняя динамика резко контрастирует с ситуацией годичной давности, когда Москва планировала сдержать рост военных расходов, пытаясь сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, истощенные в ходе войны.

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В январе Кремль пришел к выводу, что соглашение с Украиной недостижимо, а усилия под руководством США не привели к прорыву. После этого правительство РФ начало ускорять авансовые выплаты предприятиям оборонной промышленности и наращивать другие связанные с войной расходы.

В результате прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год вырос до более чем 7 триллионов рублей (более 81,9 миллиарда долларов) по сравнению с первоначально запланированными 3,8 триллиона рублей (около 44,5 миллиарда долларов). Дополнительные расходы в 2026 году правительство финансировало за счёт увеличения внутренних заимствований и продажи золота.

Согласно бюджетным планам, военные расходы РФ в 2027 году составят 17,1 триллиона рублей (около 200 млрд долл.). В 2028 году они сократятся до 16,6 триллиона рублей (около 194 млрд долл.), а в 2029 году составят 16,3 триллиона рублей (около 190 млрд долл.).

"Правительство наконец закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает её стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут", – говорит экономист по вопросам Центральной и Восточной Европы и России Екатерина Власова.

По её словам, в следующем году расходы на войну снова превысят запланированный уровень, хотя превышение будет меньше, чем в этом году. Это позволит удержать дефицит бюджета на уровне около 3% ВВП.

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Bloomberg писал, что в следующем году Россия планирует увеличить военные расходы на 40% по сравнению с запланированными расходами на 2026 год. Это почти на 380% больше, чем Кремль предполагал потратить на оборону в довоенном бюджете.

Как отмечает аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Янис Клюге, значительную часть оборонного бюджета РФ хочет направить на производство вооружений. За почти пять лет полномасштабной войны российские запасы вооружений существенно сократились. Из-за этого стране приходится фактически заново наращивать производство значительной части боеприпасов и другого вооружения.

Сообщалось также, что Россия планирует сохранять повышенный уровень военных расходов как минимум в течение трёх лет. Из-за этого правительство вынуждено искать дополнительные источники доходов – от сверхприбылей горнодобывающих компаний до средств, полученных от продажи конфискованных активов.

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