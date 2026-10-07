Китай обнаружил колоссальные залежи ценного сырья: открытие может изменить баланс сил

Заявленные запасы составляют 30 млн тонн.

В пустыне Ордос на севере Китая обнаружили залежи сырья, которое может существенно укрепить позиции страны в атомной энергетике. Об этом пишет издание WNP.

Речь идет об уране, главном топливе для атомных электростанций. Месторождение обнаружили ещё в 2025 году в автономном районе Внутренняя Монголия. По имеющимся данным, под землёй может находиться около 30 миллионов тонн этого металла.

Для Китая это открытие очень своевременно, ведь сейчас там возводят 11 новых атомных реакторов. Как отмечает издание, собственный уран позволит Пекину не беспокоиться о перебоях с поставками и сэкономить на дальнейшем строительстве АЭС.

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Впрочем, быстро освоить месторождение вряд ли удастся. Журналисты называют несколько серьезных проблем. Для добычи требуется много воды, которой в пустыне мало. Кроме того, нужно решить, что делать с отходами, и позаботиться о безопасности людей, которые будут работать на месторождении.

Если Китай все же всерьез возьмется за разработку, последствия ощутит не только он сам. По мнению авторов материала, крупные собственные запасы могут повлиять на мировую торговлю ураном и на цены на него. Кроме того, с таким ресурсом стране будет легче справиться с возможными проблемами со снабжением во время перехода на новые источники энергии.

Другие находки

Ранее китайские ученые обнаружили богатое месторождение золота и серебра на дне Тихого океана. Залежи образовались возле подводных горячих источников в исключительной экономической зоне Китая. В отдельных образцах руды обнаружили до 15,4 грамма золота и 1,27 килограмма серебра на тонну, что значительно больше, чем в месторождениях на суше.

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