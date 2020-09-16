Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что Украина последовательно выполняет договоренности, достигнутые на саммите в Париже.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук отметил, что Украина последовательно выполняет договоренности, достигнуты на саммите в Париже.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента сегодня состоялось очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и при модераторстве ОБСЕ.

Переговоры продолжались около семи часов.

Кравчук выразил благодарность ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта на Донбассе.

«Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому бы то ни было», - подчеркнул он.

В Офисе президента отметили, что особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств - участников «нормандского формата», достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безоговорочного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам.

«Продолжается обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», - говорится в сообщении.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий.

Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины», - заявил Кравчук, отвечая на упреки о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей.

Кравчук отметил, что «украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира».

«Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня», - добавил он.

Что предшествовало:

22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей о режиме тишины. Пушилин требовал от Вооруженных сил Украины закопать траншеи, вырытые якобы после 22 июля, а затем предупредил о "полном праве" устранить "нарушения" самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии оккупанты во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что договоренность в рамках ТКГ о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций. Также в Офисе президента сообщили, что Украина не получила адекватного ответа на запрос о зеркальную инспекцию районов расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение.

11 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил ожидания, что помощники лидеров государств "нормандского формата" в Берлине обсудят отмену инспекции украинских позиций на Донбассе.

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Автор: Юлия Янкевич