Правоохранители подозревают депутата Александра Юрченко в получении взятки.

Народного депутата Александра Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента.

"Согласно части 3-й статьи 60-й Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с решением депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", - сказал Стефанчук.

Коррупционный скандал в "Слуге народа"

14 сентября зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривен залога.

17 сентября, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата Александра Юрченко.

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Автор: Татьяна Поляковская