Ряд СМИ сообщают, что Иван Фищенко уже вышел из СИЗО.

За помощника народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивана Фищенко, которого подозревают в пособничестве в получении взятки, внесли залог в размере более 1 млн грн.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"За вероятного пособника в предоставлении неправомерной выгоды вчера, 16 сентября, внесен залог в полном объеме, то есть 1 млн 552 грн", - отметила она.

По сообщению ряда СМИ, Фищенко уже вышел из СИЗО.

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15 сентября в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки.

По данным следствия, помощник выступил посредником в получении депутатом 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки этих поправок.

Действия помощника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Внефракционный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что детективы НАБУ уличили во взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн грн залога. Сегодня, 17 сентября, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей Юрченко.

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Автор: Антонина Доломанжи