Генпрокурор добавила, что имеет "нулевую толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами" ее решений.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата Александра Юрченко.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на скандал со "слугой" Юрченко: "Если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Криминальная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей", - сообщила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что имеет "нулевую толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами" ее решений.

"Если в моем лице правоохранители хотят видеть надежное плечо, следуйте букве закона. Я не стану ограничивать конституционные права граждан со специальным статусом или без такового, не изучив материалы дела. Это мое принципиальное условие, и я не собираюсь от него отказываться. Осуществлять на меня влияние с помощью журналистов или активистов - пустой номер, что я уже много раз доказывала действиями. Прошу также не забывать, что "случайный слив" материалов уголовных производств в СМИ - это противозаконно", - заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что накануне местных выборов все чаще процессуальные решения прокуроров всех уровней "будут так или иначе "подгоняться" под политические лозунги разных оппонентов".

"Я вне политики. У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет - и точка. Общая цель - жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня ее проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое дано на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений", - подчеркнула генпрокурор.

Коррупционный скандал в " Слуге народа"

14 сентября зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривен залога.

Сегодня, 17 сентября, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи