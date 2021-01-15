В Украине продолжает увеличиваться суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Оккупанты ранили украинского военного во время обстрелов на Донбассе.
Заболеваемость COVID-19
В Украине за сутки коронавирусную инфекции обнаружили у 8199 человек. Сутками ранее было выявлено 7925 новых больных.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1146963 украинцев, 847391 – выздоровел, 20542 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.
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