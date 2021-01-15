В Украине тем временем продолжает действовать введенный из-за коронавируса локдаун. Его цель - сдержать распространение коронавируса.

В Украине продолжает увеличиваться суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Оккупанты ранили украинского военного во время обстрелов на Донбассе.

Заболеваемость COVID-19

В Украине за сутки коронавирусную инфекции обнаружили у 8199 человек. Сутками ранее было выявлено 7925 новых больных.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1146963 украинцев, 847391 – выздоровел, 20542 – умерли.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил за сутки было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

Главные новости Украины: что важно знать 15 января 2021

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Автор: Алина Вишневская