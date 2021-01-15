Также митингующие требовали отставки Кабмина и областного совета.

Сегодня в Полтаве участники акции против повышения коммунальных тарифов перекрыли движение транспорта в центре города.

Читайте также"Тарифный майдан" добрался до Киева: в центре столицы протестуют против повышения цены на газ и электрику (фото, видео)Как сообщает корреспондент УНИАН, около 200 жителей города собрались перед зданием Полтавской облгосадминистрации и областного совета.

Протестующих не устроило вчерашнее обращение облсовета к руководству страны с требованием снизить цены на газ и жилищно-коммунальные услуги. Они потребовали встречи с председателем Полтавской ОГА Олегом Синегубовым и председателем облсовета Александром Беленьким. Также митингующие требовали отставки Кабмина и областного совета.

Затем они решили перекрыть центральные улицы города – Соборности (возле управления СБУ) и Сенную. На этот раз пикетчики не пропускали общественный транспорт.

Аналогичные акции протеста состоялись в других населенных пунктах Полтавской области. Так, в Кременчуге около 300 человек вышли на митинг перед мэрией с требованием от местных властей отменить решение исполкома о повышении тарифов и вернуть льготный тариф на электричество.

Также сегодня жители Лубен перекрыли трассу Киев-Харьков, а жители Подгоровки блокировали движение по трассе М-22 Полтава-Александрия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Булашев