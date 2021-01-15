Премьер выразил уверенность в том, что весной-летом цена на газ будет снижаться.

Правительство Украины намерено обязать всех поставщиков газа предлагать населению годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой, что позволит потребителям выбирать себе более выгодное предложение.

Об этом заявил в эфире «Сніданок з 1+1» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«В большинстве стран Европы также рыночное регулирование. То есть цены регулируются рынком, биржей, но там есть годовой продукт, то есть цена фиксируется на год. Мы также хотим сделать основным продуктом не месячный, когда цена колеблется, и люди не могут посчитать свою платежку, а зафиксируем цену на год - это годовой продут, а люди смогут выбирать: на год или на месяц», - сказал Шмыгаль.

Также он выразил уверенность в том, что весной-летом цена на газ будет снижаться.

«Это биржа, тяжело прогнозировать. Моя оценка, что цена весной и летом пойдет вниз. Это традиционная оценка, которая годами сформировалась на биржах мира», - отметил он.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.

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Автор: Игорь Орел