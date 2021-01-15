По всей Украине продолжаются протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию.

В городах Украины продолжаются акции протеста против поднятия цен на газ и электроэнергию. Сегодня протестовали и на Майдане Незалежности в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.

Как передает РБК-Украина, сегодня на Майдане Незалежности в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требуют от власти инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение".

Митингующие жалуются, что некоторые тарифы выросли едва ли не вдвое, поэтому они требуют у чиновников отменить постановление № 1325, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

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Также призывают президента Владимира Зеленского, премьер-министра Денис Шмыгаля, руководство «Нафтогаза» и НКРЭКУ инициировать реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение.

В то же время СНБО должен «безотлагательно рассмотреть и инициировать возвращение в собственность местных общин газотранспортных и газораспределительных сетей на их территории, которые сейчас находятся в пользовании частных акционерных компаний, которые в интересах своих владельцев-олигархов обдирают потребителей».

«МВФ должен получать свои выплаты по кредитам, а наши чиновники не умеют зарабатывать – они умеют только собирать и забирать деньги у населения под видом повышения цен на коммунальные тарифы, потому что им надо отдать долги Международному валютному фонду. Если цена на тарифы будет маленькая, то и МВФ они вернут мало, а если цену увеличить — то и выплатят больше. Этакая у них логика. О людях и об их благосостоянии вообще речь не идет. Несколько лет здесь посидят, а потом все дела передадут новой власти, которой придется разгребать недовольство людей и поднимать экономику», — говорит один из протестующих, передает Громадське радио.

Также среди требований протестующих — отозвать законопроект №3613, который, по словам митингующих, предусматривает, что за долги за коммуналку можно будет забрать жилье, авто, наложить большие штрафы и запретить выезжать за границу.

К акции, организованной общественной инициативой «СТОП ТАРИФНЫЙ ГЕНОЦИД» присоединились предприниматели из движения #SaveФОП, которые еще с декабря на Майдане протестуют против введения кассовых аппаратов, упрощения системы налогообложения и отмены локдауна, что действует в Украине до 24 января.

Участники акции на Майдане требуют как минимум вернуть старые тарифы на коммунальные услуги и отозвать законопроект №3613

Видео: Ярослава Жуковская / Общественное радио pic.twitter.com/KGFGcEE3Zv — Громадське радіо (@HromadskeRadio) January 15, 2021

"Тарифные майданы" в регионах Украины

Местное издание "Одесский курьер" сообщает, что сегодня в городе снова протестуют из-за повышения тарифов для населения на газ, электричество, водопровод, отопление.

Также в Чернобаевке Херсонской области проводят протест, там перекрыли трассу, передает местное издание "Херсонцы".

Черкасское издание "Прочерк" сообщило, что аналогичную акцию протеста устроили в Черкассах. Местные жители собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к власти.

В Полтаве сегодня также протестуют из-за высоких цен на газ. Некоторые из митингующих предлагают выход: из-за ситуации, которая сложилась с тарифами, областной совет стоит, по их мнению, распустить, передает издание Kolo.News.

Местное издание "Ратуша" сообщило, что сегодня на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница (Ивано-Франковская область) местные жители непрерывно ходят по пешеходному переходу и затрудняют движение транспорта. Так они протестуют из-за повышенных тарифов.

На протест выходят и в других городах, таких как Черноморск (Одесская область) и Кропивницкий. Кроме того, жители Орехова перекрыли трассу "Запорожье-Мариуполь".

Тарифы на газ в Украине: история вопроса

С 1 января в Украине выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, тепло подорожало от 5 до 50% – в зависимости от региона, холодная вода взлетела в цене на 10-15%, цены на поставки газа выросли на 40%, а стоимость самого газа колеблется от 7 до 10 гривен за кубический метр.

Кроме того, ранее правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии - тогда эта цена составляла 90 копеек за киловатт, а теперь все электричество обойдется украинцам в 1,68 копейки за киловатт. Из-за существенных повышений коммунальных платежей в ряде городов Украины – в частности в Полтаве, Кривом Роге, Львове, Виннице, Харькове, Николаеве - люди вышли на протесты: перекрывают дороги или устраивают митинги под учреждениями облгазов и горсоветами.

В офисе президента заверили, что решат вопрос, в частности, с тарифами на газ – такую задачу поставил президент Владимир Зеленский.

В правительстве же заявили, что готовят "системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке", а временный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению справедливой цены для населения».

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января поручил Минэнерго, Минэкономики, Минюсту и другим центральным органам исполнительной власти "безотлагательно подготовить проект постановления о введении государственного регулирование цены на газ на период карантинных ограничений", чтобы цена на газ составляла 6,99 грн за метр куб. По словам Шмыгаля, это самая низкая цена на Украинской бирже.

Также Шмыгаль пообещал, что НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на распределение газа. Также он поручил также Минфину и Минсоцполитики сформировать механизмы выплат субсидий людям, которые используют для отопления домов электроэнергию. Шмыгаль отметил, что с тарифами на электроэнергию в январе у людей вырастут и субсидии, что поможет им оплатить коммуналку.

"Нафтогаз Украины" готов обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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Автор: УНИАН