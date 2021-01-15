Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил о необходимости давления на российскую компанию «Газпром» и руководство России с целью снятия ограничений на экспорт газа в Украину из Центральной Азии, а также для переноса точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины.
Об этом Витренко сообщил в Facebook, отметив, что на сегодня такие инициативы блокируются руководством России, при этом, в случае реализации, это сможет увеличить спрос на украинскую ГТС и позволит снизить цены на ресурс внутри страны.
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"Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины", - написал Витренко.
Также он заявил о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по реализации этих инициатив.
"Именно поэтому это невыгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает", - отметил глава Минэнерго.
Он также пояснил, что разблокировка экспорта газа независимыми компаниями из России означает, что компании, которые являются независимыми от "Газпрома", и добывают газ в России, например, Shell, смогут экспортировать газ из России через газотранспортную систему России, оператором которой является "Газпром".
"Что они потом будут делать с этим газом - их воля. Например, они могут этот газ направить в Европу через Украину. Могут продать другим европейским компаниям, например, ведущим французским или немецким компаниям, у которых покупает газ "Нафтогаз" и другие украинские компании. Кстати, "Нафтогаз" покупал газ и у Shell", - отметил он.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
- С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
- Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- 13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.
- 13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.
- 14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.
- 14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.
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