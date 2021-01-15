Также глава Минэнерго заявил о противодействии внутри Украины давлению на «Газпром» по реализации этих инициатив.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил о необходимости давления на российскую компанию «Газпром» и руководство России с целью снятия ограничений на экспорт газа в Украину из Центральной Азии, а также для переноса точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины.

Об этом Витренко сообщил в Facebook, отметив, что на сегодня такие инициативы блокируются руководством России, при этом, в случае реализации, это сможет увеличить спрос на украинскую ГТС и позволит снизить цены на ресурс внутри страны.

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"Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины", - написал Витренко.

Также он заявил о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по реализации этих инициатив.

"Именно поэтому это невыгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает", - отметил глава Минэнерго.

Он также пояснил, что разблокировка экспорта газа независимыми компаниями из России означает, что компании, которые являются независимыми от "Газпрома", и добывают газ в России, например, Shell, смогут экспортировать газ из России через газотранспортную систему России, оператором которой является "Газпром".

"Что они потом будут делать с этим газом - их воля. Например, они могут этот газ направить в Европу через Украину. Могут продать другим европейским компаниям, например, ведущим французским или немецким компаниям, у которых покупает газ "Нафтогаз" и другие украинские компании. Кстати, "Нафтогаз" покупал газ и у Shell", - отметил он.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. На это негативно отреагировал Международный валютный фонд.

13 января 2021 года в НКРЭКУ заявили о том, что будет проведена тщательная проверка всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

14 января 2021 года "Нафтогаз" ответил на предложение Кабмина ввести фиксированную цену на газ для населения.

14 января 2021 года Кабинет министров провел конструктивную встречу с Международным валютным фондом по вопросу цены на природный газ в Украине.

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Автор: Игорь Орел