Главные новости Украины за 15 июля: ранение украинских бойцов на Донбассе и продление карантина

В Украине продолжается адаптивный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

Карантин в Украине намерены продлить еще минимум на месяц. Оккупанты ранили семерых украинских военных на Донбассе.

Дальнейшее продление карантина

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин в Украине продолжат еще как минимум на месяц.

Ситуация на Донбассе

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов семь украинских бойцов получили ранения.

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