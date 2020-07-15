Карантин в Украине продлят еще на месяц, но изменят его условия - Минздрав
Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.
Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина.
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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
По словам главы столичной Госпродпотребслужбы Олега Рубана, при тех темпах распространения заболевания, которые наблюдаются сегодня, адаптивный карантин может сохраняться в течение еще 1,5 года.
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