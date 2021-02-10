В Украине резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 – за сутки в больницы попали более 2 тысяч человек. Тем временем в стране продолжается борьба со снежной стихией.
Непогода в Украине
Сегодня, 10 февраля, мороз в Украине временно отступит, а снег ожидается лишь в нескольких областях. Однако уже завтра, 11 февраля, в Украине вновь ожидается ухудшение погодных условий.
Утром в Киеве наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за сильного снегопада, который спровоцировали пробки и перебои с движением наземного общественного транспорта.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки выявили 3409 новых больных COVID-19. В то же время резко возросло количество госпитализированных в больницы – за сутки 2046 человек.
С начала пандемии коронавирусом заразились 1253055 украинцев, 1092376 –выздоровели 23934 – умерли.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, подствольного гранатомета и из стрелкового оружия.
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