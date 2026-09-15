Цены на бензин и дизель в Украине стремительно растут: сколько сегодня стоит топливо

На отдельных АЗС цены на топливо почти достигли отметки в 100 гривень за литр.

В Украине сегодня, 15 сентября, выросли средние цены на бензин и дизельное топливо. Дороже всего стоит дизельное топливо – более 97 грн/л, а бензин А-95 премиум достиг отметки свыше 90 гривень, свидетельствуют данные портала "Минфин".

Средняя цена бензина А-95 премиум выросла на 1,23 грн, или 1,38%, и составляет 90,11 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 1,16 грн, или 1,36% – до 86,17 грн/л. Цена бензина А-92 повысилась на 1,08 грн, или 1,34%, и теперь составляет 81,67 грн/л.

Дизельное топливо за сутки подорожало на 1,12 грн, или 1,16%. Средняя цена литра дизеля достигла 97,06 грн. В свою очередь, автомобильный газ подорожал всего на 0,15 грн, или 0,34%, – до 43,66 грн/л.

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Цены на АЗС

На отдельных АЗС, по данным "Минфина", цены уже почти достигли отметки в 100 грн/л. Самый дорогой дизель по состоянию на 15 сентября продают на Azimut – 99,95 грн/л. На ОККО цена дизельного топлива составляет 99,50 грн/л.

Бензин А-95 премиум дороже всего стоит на SOCAR – 93,90 грн/л. На Neftek цена составляет 90,99 грн/л, на ОККО – 92,90 грн/л, а на KLO – 91,20 грн/л.

Бензин А-95 дороже всего стоит на ОККО – 89,90 грн/л. На Neftek его цена составляет 87,99 грн/л. А-92 дороже всего на Олас – 85,90 грн/л.

Стоит отметить, что отметку в 100 грн/л премиальное дизтопливо уже преодолело. Так, 12 сентября в приложении SOCAR Diesel Nano Extro продавали по 100 грн/л, сообщает "НафтоРынок".

Ситуация с топливом в Украине – последние новости

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, несмотря на российские атаки на автозаправочные станции в Киеве, на данный момент дефицита топлива в столице нет.

В то же время депутат Киевсовета Владимир Бондаренко отметил, что российские войска систематически атакуют киевские АЗС. В связи с этим рассматривается возможность приостановки работы заправок во время воздушных тревог, чтобы минимизировать риск для жизни людей.

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