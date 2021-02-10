Ранее появились записи, свидетельствующие, что власти Ирана никогда не раскроют правды о катастрофе украинского самолета.

Секретные записи с вероятным участием министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа относительно сбития иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года будут изучены.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в своем видеообращении, обнародованном на Youtube.

В частности, он обратил внимание на публикацию в СМИ записи телефонного разговора с вероятным участием министра иностранных дел Ирана Зарифа.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ в Иране: Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибших

"С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления ее аутентичности", - сказал Енин.

В связи с этим он заверил, что у украинских следователей и прокуроров достаточно знаний и опыта работы с перехваченными разговорами. Енин добавил, что ярким примером тому является расследование сбития малазийского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью российскими террористами из российского ЗРК "БУК".

Заместитель министр обещает обязательно сообщить о результатах установления подлинности аудиозаписи.

"Как мы неоднократно говорили, ключевым для Украины является восстановление справедливости и установление истины. Мы установим, что произошло этой ночью. Украина и мировое сообщество не позволят, чтобы чьи-то интересы, или нации, или отдельных граждан, были выше человеческих жизней, прав человека и системы безопасности полетов. Для этого мы будем использовать все наши возможности", - подчеркнул Енин.

По его словам, через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение Международной организации гражданской авиации (IKAO).

"Я призываю всех, весь цивилизованный мир внимательно следить за публикацией этого отчета и должным образом отреагировать на него", - сказал замминистра.

Также он добавил, что продолжается и уголовное расследование.

"Именно оно должно расставить все точки над "і" относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет. Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, никогда не допустят, чтобы эта трагедия забылась, и кто-то вышел сухим из воды. Совместно мы доведем это дело до конца. Правда будет установлена, а справедливость обеспечена", - заявил Енин.

Что произошло

Как сообщал канадский телеканал CBC News, правительство Канады и учреждения по безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.

В частности, на аудиозаписях можно услышать, что лицо, которым может быть Зариф, говорит о существовании "тысячи возможностей" для объяснения сбития самолета, в том числе умышленной атаки с участием двух или трех "шпионов". По его словам, такой сценарий был "вовсе не маловероятным".

Также этот человек говорит, что представители высших уровней правительства и военных Ирана никогда не раскроют правду. "Существуют причины, почему они никогда не раскроют. Они не скажут нам, или кому-либо другому, поскольку, если они это сделают, это откроет двери к системе обороны нашей страны, что не будет отвечать интересам страны публично говорить об этом", - сказал этот человек.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсациях семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбитие самолета предстанут перед судом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко