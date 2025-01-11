Военнообязанные хотели незаконно пересечь границу с Молдовой.

В Одесской области пограничники остановили автомобиль, который оказался до отказа заполнен мужчинами призывного возраста.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), водитель и 10 пассажиров хотели незаконно пересечь границу с Молдовой, за чем и обратились к организатору из телеграм-канала.

"За "помощь" каждый должен был заплатить от $7000 до $10 000 на криптокошелек, но план провалился благодаря бдительности пограничников", - говорится в сообщении

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В ГПСУ отметили, что теперь водителю грозит уголовная ответственность, а пассажирам - административная.

Вывоз уклонистов за границу

Ранее на Закарпатье 25-летнего фельдшера заподозрили в организации схемы перевозки мужчин за границу. В полиции рассказали, что медик доставлял мужчин призывного возраста почти до границы со Словакией. Благодаря включенным проблесковым маячкам беспрепятственно проезжал мимо правоохранителей, избегая официальные пункты пропуска.

За 5 км до границы уклонистов высаживал и инструктировал, как пройти в соседнюю страну. За свои услуги мужчина брал не менее $3000 с человека. Фельдшера задержали с поличным, когда тот в очередной раз пытался перевезти двух мужчин.

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