Объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам незаконной переправки мужчин за границу. Правоохранители отметили, что это был только первый этап спецоперации.

Полицейские провели по Украине 600 обысков и объявили более 60 подозрений организаторам и участникам за незаконную переправку лиц через госграницу.

Как сообщили в Нацполиции, за одни сутки полицейские ликвидировали почти полсотни схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны. "Во время обысков полицейские изъяли списки переправленных лиц за 2024 год, фальшивые документы и печати различных государственных органов, оружие, черную бухгалтерию и наличные в разной валюте", - рассказали в Нацполиции.

Там детализировали, что среди выявленных сделок - переправка вне пунктов пропуска, подделка документов о состоянии здоровья, фиктивные внесения в информационную систему "Шлях" и другие.

В Нацполиции отметили, что среди фигурантов есть руководители больниц разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК и ВВК, а также гражданские лица, которые подыскивали потенциальных "клиентов" через знакомых и закрытые телеграмм-каналы.

"Желающим избежать мобилизации их "услуги" стоили от $5 до $22 тыс. Полученные деньги фигуранты легализовали через покупку авто и недвижимости, в некоторых случаях - выводили в офшоры", - детализировали полицейские.

Нацполиция отчиталась, что первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают других причастных к организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны.

Переправка уклонистов за границу

На фоне мобилизации в Украине активизировались дельцы, которые незаконно переправляют за границу мужчин призывного возраста. Пограничники постоянно отчитываются, что вылавливают одиночных мужчин, которые намеревались пересечь границу, или только их тела - многие мужчины уже погибли в горах или утонули в Тисе.

Также вылавливают дельцов во время незаконной переправки военнообязанных через коронку.

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