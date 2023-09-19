За это предусмотрен максимально условный срок, но он не является преградой для призыва.

Военнообязанным украинцам не стоит легкомыслить и выбрасывать повестки из ТЦК в мусорник. В таком случае вы окажетесь в "негласном" розыске.

Как объяснил в интервью УНИАН адвокат Владимир Пищида, у работников ТЦК не является первоочередным вопрос о постоянном месте жительства или регистрации. По общему правилу, всем мужчинам соответствующего возраста необходимо обратиться в военкомат по адресу регистрации места жительства для установления актуальности личных данных. Могут обязать прибыть в ТЦК по адресу проживания, или пребывания. В таком случае неявка уголовной ответственности не предусматривает.

"Но и в мусорник повестки не стоит бросать, есть административная ответственность и штраф. В случае систематической неявки, вашу персону могут принципиально объявить в "негласный" розыск, и на основании множества обстоятельств заставить пройти ВЛК. После этого уже, в случае неявки-от трех до пяти. Но, повторюсь, если будет условный срок, не сомневайтесь, что состоится путешествие в самые горячие места Украины. Сейчас условный срок не является преградой для призыва", - отметил адвокат.

Уклоняться - последние новости

Ранее адвокат Пищида заявил, что" экстрадиция уклонистов " не состоится, несмотря на громкие заявления украинских властей. Представители иностранных правительств заявляют об отказе. Это не значит, что они не хотят этого делать из-за своих собственных взглядов на ситуацию.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, проживающих на ее территории.

Правоохранители Польши заявили, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина будет подавать запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

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