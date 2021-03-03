Во Львове задержан иностранец, который предлагал взятку сотруднику Службы безопасности Украины.
Читайте такжеТребовал 365 тысяч гривен чиновник Львовской областной госадминистрации попался на взяткеОб этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, предложил милиционеру деньги представитель одного из нацменьшинств региона, занимающийся нелегальным игорным бизнесом.
«Он пытался склонить спецслужащего к получению неправомерной выгоды за непрепятствование в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине. Сотрудник СБУ в установленном порядке уведомил руководство о противоправном предложении», - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали факт передачи неправомерной выгоды и задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По информации местных СМИ задержанным оказался армянин. Он пытался дать сотруднику СБУ взятку в размере $1 тыс.
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