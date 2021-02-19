Работницу одного из отделений "Укрпочты" в Кривом Роге попросили перейти на украинский и отметили, что она без защитной маски. Однако женщина в ответ вызвала полицию.
Видео появилось в YouTube.
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Правоохранителям по телефону женщина представилась администраторшей отделения и пожаловалась, что посетитель снимает ее на видео. В то же время мужчине, который поинтересовался, почему она отказывается говорить на украинском и почему без маски, ответила: "Вы не имеете права меня здесь снимать. Выйдите отсюда, еще раз вам говорю".
"Нет, я дождусь полиции. Может, вы хотя бы маску надели?" - спросил посетитель. Затем мужчина предупредил, что отчитается о поведении женщины руководству компании. В свою очередь, работница "Укрпочты" пообещала подать заявление в суд за якобы угрозы.
"Я говорю, как мне удобно, и никто никаким языком не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень (...) ведете себя, как быдло", – заявила администратор.
- В самом деле?
– Да.
– А дайте характеристику, пожалуйста, как ведет себя быдло.
- Я сказала, выйдите отсюда.
– Нет. Я жду полицию.
- Вы не имеете никакого права меня снимать! Вы вообще, кто такой?!
- Я - ваш клиент.
- Кто вы такой, чтобы меня снимать?! Кто вам дал такое право?!
- Законодательство Украины.
- Где такое там написано? Покажите мне, что вы имеете право меня снимать.
- Я имею право зафиксировать нарушение работника почты.
Потом мужчина заметил: "Вы не носите маску, отвечаете не на государственном языке, вы отказываете мне в оказании услуг. Тогда кто и что здесь нарушает? Можете мне сказать? И кто из нас быдло?". Женщина пообщалась с полицией, но после этого успокоилась.
Языковой закон в Украине: что известно
- В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
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