Женщина разозлилась, когда посетитель начал снимать нарушения на камеру.

Работницу одного из отделений "Укрпочты" в Кривом Роге попросили перейти на украинский и отметили, что она без защитной маски. Однако женщина в ответ вызвала полицию.

Видео появилось в YouTube.

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Правоохранителям по телефону женщина представилась администраторшей отделения и пожаловалась, что посетитель снимает ее на видео. В то же время мужчине, который поинтересовался, почему она отказывается говорить на украинском и почему без маски, ответила: "Вы не имеете права меня здесь снимать. Выйдите отсюда, еще раз вам говорю".

"Нет, я дождусь полиции. Может, вы хотя бы маску надели?" - спросил посетитель. Затем мужчина предупредил, что отчитается о поведении женщины руководству компании. В свою очередь, работница "Укрпочты" пообещала подать заявление в суд за якобы угрозы.

"Я говорю, как мне удобно, и никто никаким языком не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень (...) ведете себя, как быдло", – заявила администратор.

- В самом деле?

– Да.

– А дайте характеристику, пожалуйста, как ведет себя быдло.

- Я сказала, выйдите отсюда.

– Нет. Я жду полицию.

- Вы не имеете никакого права меня снимать! Вы вообще, кто такой?!

- Я - ваш клиент.

- Кто вы такой, чтобы меня снимать?! Кто вам дал такое право?!

- Законодательство Украины.

- Где такое там написано? Покажите мне, что вы имеете право меня снимать.

- Я имею право зафиксировать нарушение работника почты.

Потом мужчина заметил: "Вы не носите маску, отвечаете не на государственном языке, вы отказываете мне в оказании услуг. Тогда кто и что здесь нарушает? Можете мне сказать? И кто из нас быдло?". Женщина пообщалась с полицией, но после этого успокоилась.

Языковой закон в Украине: что известно

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах, услугах на украинском языке. За нарушение этого положения предусмотрены штрафы.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

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Автор: УНИАН