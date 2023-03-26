Работы будут проводиться в Вышгородском районе региона.

В Киевской области работают саперы, местные жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает областная военная администрация. "В Киевской области может быть громко", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, в Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы, в связи с этим в некоторых громадах можно слышать звуки взрывов. В администрации призвали местных жителей сохранять спокойствие.

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В Киевской области уже не раз раздавались взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов. Взрывы, в частности, слышали в ряде районов Киева.

Стоит отметить, что по состоянию на конец прошлого года в украинском государстве "минное загрязнение" охватило площадь, которая составляет более четверти ее территории, - примерно 170 тыс. квадратных километров. Власть уже анонсировала создание центра гуманитарного разминирования.

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