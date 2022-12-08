Противодействовать минной угрозе придется годами.

Президент Владимир Зеленский убежден, что минный террор российских оккупантов против украинцев еще более жестокий, чем ракетный. Он подчеркнул, что минной угрозе придется противодействовать годами, ведь речь идет о более 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

В вечернем обращении 8 декабря 2022 года Зеленский отметил, что подписал указы о награждении государственными наградами – посмертно – полицейских, которые погибли накануне на Херсонщине в результате подрыва на минах.

"Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач – когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, – полицейские попали в минную ловушку", – сказал президент.

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Зеленский подчеркнул, что это та форма российского террора, которой придется противодействовать годами.

"Террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры", – отметил глава государства.

Президент добавил, что речь идет о более 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жестокий и более подлый, чем ракетный, ибо нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", – сказал Зеленский.

Также он выразил благодарность всем партнерам, которые помогают Украине в разминировании. Речь идет о Канаде, Японии, Великобритании, Словакии и других странах.

Гибель полицейских на Херсонщине

7 декабря в Херсонской области во время выполнения задания на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области.

В результате подрыва погибли: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного сектора реагирования патрульной полиции Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Еще четверо правоохранителей получили ранения.

Сегодня, 8 декабря, Зеленский посмертно присвоил Куратченко звание Героя Украины, а его коллеги посмертно награждены орденами "За мужество" III степени.

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