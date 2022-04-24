Пасхальная ночь в столице прошла спокойно.

В Киеве после пасхальной ночи вернули комендантский час с 22:00.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Город возвращается к установленному ранее комендантскому часу – с 22:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что пасхальная ночь прошла спокойно, богослужения состоялись в режиме онлайн-трансляций.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в столице из-за пасхальных богослужений комендантский час начался с 23:00 и продолжался до 5:00.

В ночь на 24 апреля по всей Украине действовал комендантский час. Украинцев призвали оставаться в пасхальную ночь дома, а начиная с 5:00 идти в храмы своих городов.

Накануне Пасхи президент Украины Владимир Зеленский также призвал верующих ночью соблюдать комендантский час и идти в храмы уже утром.

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