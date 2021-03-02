В Киеве мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за избиение 4-летней дочери своей сожительницы.
Читайте такжеНе успела назвать сына: в Черкассах умерла 34-летняя роженицаОб этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Досудебным следствием установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый, находясь в квартире со своей сожительницей и ее 4-летней дочерью, на почве ранее возникших неприязненных отношений и в связи с отказом малолетнего ребенка повиноваться его приказанию, нанес девочке многочисленные телесные повреждения, среди которых - тяжкие телесные повреждения.
Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса, ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако на основании ст. 75 Уголовного кодекса он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.
Не соглашаясь с назначенным наказанием, указанный приговор суда сторона обвинения обжаловала в апелляционном порядке.
«Учтя приведенные прокурором доводы, Киевский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, которым обвиняемого приговорили к реальной мере наказания в виде 5 лет лишения свободы», - добавили в прокуратуре.
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