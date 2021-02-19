Водителем автомобиля Hyundai оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения.

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту смерти пешехода в результате конфликта с водителем.

Читайте такжеЗабила до смерти 4-летнюю дочь: в полиции раскрыли жуткие подробности дела горе-материОб этом говорится в сообщении

пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец в Facebook.

Она напомнила, что трагический инцидент произошел сегодня около 15:00 на ул. Архитектора Городецкого.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, в ходе спонтанного конфликта с пешеходом, вышел из машины и несколько раз его ударил. В результате полученных травм мужчина скончался.

"Водитель с места происшествия скрылся и после объявления оперативного плана "Перехват" был остановлен экипажами патрульной полиции на углу ул. Братиславской и Стальского на Левом берегу", - говорится в сообщении.

Водителем Hyundai оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход - киевлянин, 1969 года рождения.

Как отметила Максимец, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6.

Конфликт водителя и пешехода в центре Киева

Сегодня, 19 февраля, в 14:48 водитель автомобиля Hyundai во время внезапной ссоры на дороге два раза ударил пешехода и тот скончался. Задержали злоумышленника в 15:58.

По информации "Киев оперативный", водитель выехал на зебру, и это привело к конфликту с пешеходом, который в тот момент переходил дорогу. Через несколько секунд после короткой словесной перепалки водитель вышел из салона и дважды ударил оппонента. Второй удар, как свидетельствуют кадры обнародованного видео, оказался смертельным.

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Автор: Инна Андалицкая