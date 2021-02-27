На Майдан Незалежности российский журналист вышел один.

В Киеве на Майдане Незалежности прошла одиночная акция памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, которого убили в центре Москвы в 2015 году.

Читайте такжеГодовщина убийства Немцова: послы США, Британии и Латвии возложили цветы к месту гибели политика (фоторепортаж)На нее вышел российский журналист Виктор Майстренко.

Мужчина стоял в центре Майдана Незалежности. Вокруг него не было людей. В руках Майстренко держал плакат с надписью: "Путин убил моего друга".

Также журналист принес с собой черно-белый портрет Немцова и букет красных роз, сообщает segodnya.ua.

В Москве и других городах, сегодня, в шестую годовщину одного из самых громких политических убийств современной России, проходят памятные мероприятия. Однако, в этом году власти Москвы разрешили провести только возложение цветов без традиционного марша.

Убийство Бориса Немцова

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в нескольких десятков метров от стен Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета.

По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова, его защита и оппозиция в эту версию не верят.

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Автор: УНИАН