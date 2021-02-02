Родильное отделение районной больницы закрыли.

В Херсонской области продолжается расследование смерти роженицы и новорожденного ребенка. Трагедия произошла в октябре 2020 года в поселке Нижние Серогозы.

Читайте такжеМать умерла, а ребенок остался инвалидом: на Львовщине будут судить врачейКак передает ТСН, комиссия областного департамента здоровья выяснила, что женщину не обследовали должным образом и недооценили тяжесть ее состояния. В справке о смерти указали, что она умерла от анафилактического шока на введенный медпрепарат. Однако эту версию опровергла комиссия и подтвердила, что роженица погибла от кровотечения.

Родильное отделение районной больницы закрыли, потому что не хватает ни квалифицированных кадров, ни материально-технического обеспечения. Пока уголовное расследование продолжается, врача, которая принимала роды, рекомендовали отправить на стажировку в Херсонскую областную больницу.

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Автор: УНИАН