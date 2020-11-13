По информации горсовета, это связано с тем, что правительство отказалось от адаптивного карантина и ввело ограничение «оранжевой» зоны по всей стране.

В Харькове с 16 ноября возобновляются школьные занятия для учеников 5-11 классов.

Читайте такжеВ Минобразования разъяснили, как будут работать учебные заведения в условиях карантина выходного дняОб этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

«В 5-11 классах общеобразовательных учреждений города Харькова с понедельника, 16 ноября, отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия с посещением школ», - говорится в сообщении.

По словам директора департамента образования Харьковского горсовета Ольги Деменко, это связано с тем, что Кабинет министров отказался от адаптивного карантина и ввел ограничение «оранжевой» зоны по всей стране.

В горсовете отметили, что согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается лишь в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% получателей образования и персонала учебного заведения.

Как известно, в Харькове и области в связи с широким распространением коронавируса с 30 октября ученики 1-4 классов учились в обычном режиме, а старшие классы перешли на дистанционную форму обучения.

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Автор: Светлана Макринская