Причастен ли этот водитель к совершению аварии станет известно после проведения экспертиз.

В Харькове полицейские допросили нового свидетеля по делу о наезде автомобиля на пешеходов, находившихся на островке безопасности.

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Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, обработка записей с камер видеонаблюдения, расположенных на перекрестке, где произошло автопроисшествие, помогло следователям более детально воссоздать обстоятельства аварии.

В частности, при работе с видеозаписями выяснилось, что одновременно с транспортным средством задержанного, который передвигался по проспекту Науки в направлении улицы Бакулина, в средней полосе движения следовал автомобиль Volkswagen Jetta. На перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина водитель начал совершать манёвр влево в левую полосу движения, где ехал Volkswagen Passat, после чего и произошла авария.

Отмечается, что следователи установили личность водителя автомобиля Volkswagen Jetta.

«Это харьковчанин, 1998г. р. Он допрошен по данному уголовному производству в качестве свидетеля. Сейчас его автомобиль изъят, осмотрен и помещен на специальную площадку ГУНП в Харьковской области», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что установить факт, причастен ли водитель автомобиля Volkswagen Jetta к этой аварии, возможно лишь после проведения следователями соответствующих следственных действий, а также экспертных исследований (комплексной автотехнической и фоноскопической экспертиз)

Резонансное ДТП в Харькове

7 ноября около 16:00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Космической в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, находившихся на островке безопасности.

Трое пострадавших, среди которых 10-летний мальчик, были госпитализированы.

9 ноября Киевский районный суд арестовал подозреваемого в совершении ДТП с правом внесения залога в размере 10 млн 510 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

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Автор: Светлана Макринская