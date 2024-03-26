Предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова

Российские оккупанты снова нанесли удар по Харькову. Захватчики атаковали житовую застройку.

"Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города" - сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подробности сейчас выясняют.

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Позже глава города добавил, что предварительно удар пришелся по району жилой застройки Харькова.

"Информация о пострадавших и возможных разрушениях - уточняется", - отметил мэр.

Удары РФ по Харькову - главные новости

Харьков практически ежедневно находится под обстрелами россиян. Сегодня ночью город был атакован "роем" вражеских дронов. По информации местных властей, был "прилет" одного из беспилотников в землю возле нежилого здания. Предварительно без жертв и пострадавших, только выбиты стекла в строении рядом с воронкой от взрыва.

Впоследствии стало известно, что над Харьковщиной силы противовоздушной обороны Украины сбили ночью по меньшей мере восемь российских дронов.

22 марта, российские захватчики осуществили массированный обстрел Украины ракетами. Наибольшие разрушения понесла Харьковщина - ее атаковали 21 ракетой. В результате обстрелов в городе исчезли электричество и водоснабжение.

По состоянию на воскресенье, 24 марта, в областной военной администрации сообщали, что без света остаются до 200 тысяч абонентов.

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