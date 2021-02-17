В Днепре уволили бариста, которая отказалась обслуживать клиентку в кофейне на украинском языке.
Об этом сообщает местный портал 49000.
Как известно, в ответ на просьбу на украинском языке принести пирожное, девушка заявила, что не знает слова "тістечко". Днепр, по ее словам, "был всегда русским городом".
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Собственница кофейни Ирина Прудка отметила, что не поддерживает поведение клиентки, однако со словами своей бывшей сотрудницы также не согласна.
"Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и бариста, и потом будем начинать свою работу", - пояснила она.
Видео инцидента в кофейне Днепра
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