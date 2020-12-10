Двое чиновников вместе с работниками частной фирмы разворовывали бюджетные средства, выделенные на проведение реконструкции и строительства объектов здравоохранения и образования, и покупали за них автомобили премиум-класса.

В Днепропетровской области разоблачены два должностных лица Криворожского городского совета и работники частного предприятия, подозреваемые в присвоении более 6 млн грн бюджетных средств.

Читайте такжеВ Киеве чиновники разворовали 4 миллиона гривен, выделенных на социальные проектыОб этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории города Кривой Рог.

«С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений», - говорится в сообщении.

По сведениям полиции, к преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще четырех человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной «схеме».

«Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов», - рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в настоящее время задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму более 6 млн грн. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ.

«Полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса», - сказано в сообщении.

В среду, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.

В ходе обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 миллионов гривен.

В настоящее время сообщено о подозрении должностным лицам Криворожского городского совета и работникам предприятия по ч. ч. 3, 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), а директору предприятия и его соучредителю - по ч. ч. 3, 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 2 ст. 209 ("легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем") Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская