По результатам УЗИ в Никополе, ребенок должен был быть вдвое меньше.

В Днепре родилась девочка весом 6 кг и ростом 60 см. Такие параметры младенца стали сюрпризом и для мамы и для врачей.

Они сообщили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее назвали Мирослава. По прогнозу медиков, через некоторое время малышка не будет ничем отличаться от сверстников.

Как говорится в сюжете ТСН, семья девочки-рекордсменки из Никополя и мечтала о пополнении почти три года. Папа девочки-полицейский, а дедушка - на войне.

"До седьмого месяца у меня вообще не было живота, а потом где-то месяцев в семь с половиной, восемь я говорю: "мне так тяжело дышать, у меня синяки на ребрах". Уже на девятом месяце такой был живот, необъятный. Мне племянник говорил: "тетя, когда ты лопнешь уже?"- рассказала Анастасия Токарчук.

По результатам УЗИ в Никополе, ребенок должен быть вдвое меньше. Когда женщина приехала рожать в Днепр, то уже тамошние врачи увидели, что младенец большой, поэтому сделали кесарево сечение.

"Когда мы сначала вытащили щечки, потом туловище, а потом была такая сладенькая ляшечка, мы были очень впечатлены, потому что 6 килограммов увидеть никто не ожидал", – прокомментировала врач роженицы.

Насколько больших младенцев в семье еще не было, уточнила мама девочки. Но женщина с детства имеет сахарный диабет, что могло повлиять на ребенка. Но, по словам врачей, даже в таком случае, дети рождаются обычно не более 5 кг.

Младенцы-рекордсмены

В сентябре упологово в Ровно в семье военного родился мальчик с весом более 6 кг. Врачи утверждают, что малыш стал одним из крупнейших не только для области, но и для всей Украины.

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