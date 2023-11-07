При этом там высказали свое мнение относительно языка, на котором говорят защитники.

В Национальном университете "Львовская политехника" прокомментировали скандальное высказывание преподавательницы кафедры украинского языка Ирины Фарион.

"Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", - говорится в заявлении вуза на официальном сайте.

При этом там высказали свое мнение относительно языка, на котором говорят защитники. "Каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и благодарности. И это - нерушимая позиция нашего университета", - отмечается в комментарии.

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При этом студенты вуза были несколько решительнее. Они разместили на стенах университета листовки с призывом уволить Фарион из "Львовской политехники".

Скандальное заявление Фарион

Языковед, преподавательница "Львовской политехники" и экс-депутат Верховной Рады от ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, говорящих на русском языке, и посоветовала им называть себя "русскими". На это заявление отреагировал депутат от "Слуги народа" Егор Чернев, который инициировал обращение в СБУ.

Заявление Фарион вызвало резонанс в обществе. Военные, деятели культуры и спорта уже сказали, куда должна пойти лингвист со своими мнением.

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