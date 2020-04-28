В Черновцах, не дождавшись решения Кабмина, возобновили работу продуктовые рынки

Решение о разрешении работы продовольственных секторов рынков дал исполнительный комитет горсовета Черновцов после акции протеста местных предпринимателей.

В Черновцах сегодня утром возобновили работу продуктовые секторы местных рынков.

Как сообщил генеральный директор крупнейшего в Черновцах Калиновского рынка Игорь Маслянчук, предприниматели возобновили торговлю продовольственными товарами на основании решения исполнительного комитета Черновицкого горсовета, принятого вчера, 27 апреля, после акции протеста работников рынков.

«Люди работают, хотя не так активно, как это было перед Пасхой. Насколько я понимаю, информация о вчерашнем решении исполкома еще не до всех дошла: в одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В остальных - только половина предпринимателей», - сказал Маслянчук.

При этом он добавил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия, призывая предпринимателей и посетителей пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все требования безопасности во время карантина.

По словам Маслянчука, рынок патрулируют также сотрудники полиции, которые следят за соблюдением карантинных условий.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля группа предпринимателей нескольких черновицких рынков провела акцию протеста под зданием Черновицкой областной государственной администрации, требуя у представителей местной власти разрешить работу продовольственных рынков в период карантина.

Позже в Черновицком горсовете созвали внеочередное заседание исполнительного комитета, во время которого приняли решение о даче разрешения на работу местных рынков.

Накануне мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что такое решение будет незаконным, и может быть обжаловано в суде. Правда, после его принятия чиновник подписал его.

Как известно, Кабинет министров Украины в среду, 29 апреля, планирует рассмотреть вопрос возобновления работы некоторых продовольственных рынков на время карантина.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.