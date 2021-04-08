Женщина пожаловалась правоохранителям на нарушение ее конституционных прав.

В Черновцах владелица магазина одежды Анжела Гурина выгнала из помещения двух сотрудников Национальной полиции, которые пришли проверять соблюдение карантинных норм.

Как передает корреспондент УНИАН, процесс спора с правоохранителями Гурина транслировала в прямом эфире на собственной странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о компенсациях для предпринимателей в "красной" зонеВ магазин одежды в центре Черновцов пришли два правоохранителя и сообщили владелице о зафиксированных относительно нее нарушениях.

Женщина начала свой разговор с полицейскими из того, что попросила продемонстрировать ей свои удостоверения. Гурина отметила, что обнаружила несоответствие на удостоверении одного из правоохранителей – в частности, на нем не было надписи «Удостоверение», зато было написано «Полиция».

"Вы знаете, что оно не соответствует стандарту? Вы это слышали? То есть, это не удостоверение», – сказала Гурина. Правоохранитель пытался сменить тему разговора.

Тогда она поинтересовалась у силовиков, почему они пришли к ней, отметив, что магазин – это «частная территория», на которую они не имели права заходить без ее разрешения.

На это сотрудник полиции ответил, что предпринимательница не имеет права работать из-за ограничений «красной» карантинной зоны.

Гурина сказала, что правоохранители нарушают ее конституционные права.

«К своим матерям лучше идите и говорите им, что они не имеют права работать и кормить свои семьи», – добавила женщина.

Позже другой полицейский пытался объяснить женщине, что в условиях «красной» зоны запрещена торговля в непродовольственных магазинах. Однако предпринимательница продолжала утверждать, что это является нарушением ее конституционных прав.

В конце концов, женщина попросила силовиков покинуть помещение ее магазина.

"Я сейчас вызываю следственно-оперативную... Потому что вы мне мешаете работать. Я вам подниму все суды, чтобы вы знали... И Кличука (мер Черновцов - УНИАН), и Осачука (председатель Черновицкой ОГА - УНИАН)...», – сказала женщина, после чего правоохранители таки вышли из магазина.

Ситуация с COVID-19 в Черновцах

В Черновицкой области с 1 марта из-за существенного ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса введена «красная» зона карантина, где, в частности, запрещается деятельность непродовольственных магазинов.

За прошедшие сутки, 7 апреля, в Черновицкой области выявлено 413 новых случаев коронавируса. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировали 72 тыс. 795 случаев COVID-19, из которых 51 тыс. 732 человека выздоровели, а 1469 - умерли.

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Автор: Николай Кобылюк