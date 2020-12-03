Инфицированных с осложнениями для госпитализации уже забирают каретами скорой помощи из районного центра.

Село в Черниговской области осталось без единого семейного врача. Сейчас людей консультируют только медицинские сестры.

Об этом говорится в сюжете hromadske.

Врач умер с симптомами COVID-19.

«Температура поднялась. Уже он дома (был) какое-то время. Но как-то это все так быстро», - рассказывают в заведении.

Читайте такжеДать отпраздновать Новый год: СМИ узнали о планах Кабмина по локдауну

В селе рядом со старой амбулаторией построили новую, однако здание так и не открыли из-за нехватки медицинских кадров. Людей принимают в старом помещении.

Всего на амбулаторию лишь три медицинские сестры и еще одна – на пол ставки. Женщины говорят, что вынуждены не только консультировать по вопросам, связанным с симптомами коронавируса, но и посещать больных, среди которых преимущественно одинокие пенсионеры.

Инфицированных с осложнениями для госпитализации уже забирают каретами скорой помощи из районного центра.

Староста села отмечает, что с момента похорон семейного врача прошло уже 50 дней, однако желающих взяться за лечение тамошних жителей до сих пор нет.

Сами же селяне на камеру журналистов жалуются, что без квалифицированной медицинской помощи даже определить не могут, болеет ли кто COVID-19.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН